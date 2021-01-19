Умер сын академика Сахарова

В одной из московских клиник в возрасте 63 лет умер сын академика Андрея Сахарова Дмитрий. Об этом 19 января сообщил телеканал РЕН ТВ.

63-летний мужчина был госпитализирован в кардиореанимацию. Врачи провели операцию, которая включала в себя стентирование, однако Дмитрий Сахаров скончался.

По данным из открытых источников, Дмитрий Сахаров был бизнесменом.

Его отец академик Андрей Сахаров (1921–1989) — создатель советской водородной бомбы, трижды Герой Соцтруда, лауреат Нобелевской премии, народный депутат СССР.