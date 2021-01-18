Бен Аффлек и Ана де Армас расстались

Голливудский актер Бен Аффлек и его коллега по цеху Ана де Армас расстались. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источник в понедельник, 18 января.

«По всей видимости, именно Ана порвала с Беном», — сказал собеседник портала.

По его данным, пара закончила отношения на хорошей ноте. Аффлек не печалится о расставании.

Актеры познакомились на съемках фильма «Глубокие воды», релиз которого намечен на август 2021 года. Впервые их заметили вместе в марте 2020-го. Они встречалась почти год. Последний раз артиста замечали в компании Армас в ноябре.

В августе 2020 года сообщалось, что Аффлек занял четвертое место в рейтинге самых высокооплачиваемых актеров по версии Forbes.