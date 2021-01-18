Детскую академию тенниса откроют в Нижнем Новгороде

Нижегородскую детскую академию тенниса в Советском районе построили без фундамента. Об этом сообщили в инспекции государственного строительного надзора региона.

Спортивный объект расположен в микрорайоне Кузнечиха-2, между домом № 6 по улице Маршала Рокоссовского и школой № 49. Сооружение представляет собой металлический каркас, который прикреплен при помощи болтовых соединений к железобетонной конструкции пола. Как отмечает ИА «НьюсНН», строительство Детской академии тенниса в Нижнем Новгороде должно завершиться в январе этого года. В скором времени откроется набор детей в группы.

Напомним, колесо обозрения установят на Сенной площади к 800-летию Нижнего Новгорода в рамках работ по благоустройству территории рядом с трамплином К-60. Таким образом планируется усилить туристическую привлекательность этой площадки.