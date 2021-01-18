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СК проверит сообщения о чистящих снег инвалидах под Новосибирском

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Следователи организовали доследственную проверку по факту размещения в социальных сетях информации о чистящих дорогу от снега в городе Искитиме под Новосибирском инвалидах-колясочниках. Об этом сообщается на сайте ГУ СКР по региону в понедельник, 18 января.

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По ее результатам примут процессуальное решение.

По данным СК, в соцсетях появилась фотография, на которой два инвалида-колясочника самостоятельно очищают дорогу от снежных завалов. Из комментариев в соцсетях следует, что проехавшая для дорожных работ машина-грейдер оставила после себя гору снега, засыпав подъездную дорогу и тротуар.

«Инвалиды-колясочники решили самостоятельно почистить дороги от снега, очевидно, отчаявшись надеяться на ответственные за это службы», — указывают в ведомстве.

«Искитимский межрайонный прокурор Денис Серебряков организовал проверку размещенной в СМИ информации о нарушении прав инвалидов», — отмечается на сайте региональной прокуратуры.

Ведомство проверит соблюдение законодательства о защите прав инвалидов, исполнение ответственными органами и организациями законодательства о безопасности дорожного движения, правил и норм эксплуатации жилищного фонда в части зимней уборки прилегающей территории от снега.

При наличии оснований будут приняты соответствующие меры реагирования.

Ранее, 8 января, стало известно, что инвалид-колясочник убрал снег в одном из дворов Перми. Видео, размещенное в Instagram, набрало десятки тысяч просмотров.

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