СК направил в суд дело обвиняемого в подготовке теракта в Москве
Управление Следственного комитета (СК) по Москве завершило расследование уголовного дела в отношении мужчины, которого обвинили в подготовке теракта в столице и пропаганде терроризма. Об этом в понедельник, 18 января, сообщили в пресс-службе ведомства.
Как уточняется, дело направили в суд.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего Таланта Онурова. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится на официальном сайте СК.
Онурову предъявлено обвинение в трех эпизодах пропаганды терроризма в интернете и в подготовке теракта.
Правоохранители пояснили, что он прибыл на территорию Москвы в сентябре 2019 года. Около полумесяца он вел поиск соучастников, изучал различные материалы и разрабатывал алгоритм совершения преступления.
Также обвиняемый публиковал в Сети сообщения и материалы, которые пропагандировали идеи и деятельность международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории РФ).
Подозреваемый в подготовке теракта задержан 5 ноября 2019 года, мужчина признал вину в подготовке теракта, его арестовали.