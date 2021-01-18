Spiegel сравнил российский и американский газ

Немецкий журнал Spiegel признал, что газ, который Россия поставляет Германии по трубам, «более экологичен», чем ПГ из США. Во-первых, для приёма американских танкеров в портах на Северном море потребуется расширять устье Эльбы. Во-вторых, СПГ-терминалы в ФРГ строятся в опасной близости с химическим заводом, что грозит техногенной катастрофой. В-третьих, добыча сланцевого газа в США методом гидравлического разрыва пласта наносит ущерб природной среде. Россия и Америка ведут экспансию на энергорынок ЕС через ФРГ, передает телеканал «Известия». «Газпром» завершает укладку на дно Балтики труб «Северный поток – 2». В Передней Померании создали экофонд поддержки газопровода. Одновременно на североморском побережье Германии оборудуют терминалы для приёма сжиженного природного газа из США. Но авторы статьи журнала Spiegel уверены, что метан в любом случае представляет угрозу для экологии. Поэтому к 2050 году ЕС должен отказаться от ископаемого топлива, подытоживает немецкое издание.

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