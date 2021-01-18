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Врач назвал стерильность главной проблемой современного мира

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Стерильность является главной проблемой современного мира. Об этом в понедельник, 18 января, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский.

По его словам, люди с детства живут в условиях тотальной чистоты, что препятствует развитию иммунной системы.

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«Сейчас с учетом коронавируса, когда везде санитайзеры, дезинфекторы, хлор, ультрафиолетовое облучение, мы помещаем ребенка в практически стерильную среду», — отметил медик в своем Telegram-канале.

В результате, как добавил Комаровский, иммунитет сталкивается с гораздо меньшим количеством бактерий и реагирует на любые микроорганизмы, которые напоминают бактерии или вирусы, что приводит к вспышкам аллергии и аутоиммунным заболеваниям.

Чтобы укреплять иммунитет, эксперт посоветовал родителям обеспечивать для детей полноценное разнообразное питание, не стремиться к абсолютной стерильности и не перекармливать ребенка. Также он рекомендовал включать в распорядок дня физическую активность.

Кроме того, Комаровский заявил, что поддерживать иммунную систему можно с помощью приема кисломолочных продуктов, содержащих полезные бактерии.

«Йогурты, кефиры и простокваши — это действительно круто. От этого сплошная польза», — сообщил врач.

В заключение он подчеркнул, что кисломолочные бактерии не станут панацеей, и для стабильной работы иммунитета необходим комплексный подход.

В конце декабря врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова включила творог в список продуктов, которые помогут укрепить иммунитет в период пандемии коронавируса. Также она назвала полезными каши, птицу, рыбу, овощи и яйца.

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