ВВП Китая за 2020 год побил антирекорд впервые за 40 лет

Темпы роста ВВП Китая в 2020-м стали минимальными за 40 лет, сообщает Госстат. Рост ВВП составил всего 2,3%. В качестве причины называется пандемия коронавируса. Масштабы экономики Китая превысили 101,59 трлн юаней — это примерно $15,5 трлн, передает телеканал «Известия». Между тем уровень безработицы в КНР в 2020 году вырос до 5,2%

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