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BMW отзовет в России более 21 тыс. машин из-за риска возгорания

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Немецкая компания BMW отзывает с российского рынка 21 693 автомобиля моделей 3 Series Sedan (серия E90), Touring (серия E91), Coupe (серия E92), Cabrio (серия F93), проданных с ноября 2004 года по декабрь 2012 года. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

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Отмечается, что у отзываемых автомобилей во время эксплуатации может произойти оплавление разъема электропроводки. Это может привести к возгоранию, даже на транспортном средстве с заглушенным двигателем.

Дилеры BMW проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший сервисный центр для проведения бесплатных ремонтных работ.

22 декабря сообщалось, что официальный представитель Lamborghini в России «Фольксваген Груп Рус» отзывает 270 автомобилей Lamborghini Urus из-за возможных проблем с топливопроводом.

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