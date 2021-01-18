Pfizer уличили в давлении на регулятор ЕС при утверждении вакцины

Сертификация вакцин в Европе проходила в спешке. Расследование выпустило издание Le Monde. К примеру, лидеры ЕС настаивали на быстрой верификации препарата от компаний Pfizer и BioNTech. К скорейшему одобрению призывала глава Еврокомиссии, передает телеканал «Известия». При этом один из сотрудников агентства лекарственных средств в переписке отмечал, что с вакциной имеются проблемы. У специалистов возникли вопросы к составам коммерческих партий, которые доставляли в европейские клиники, — они отличались от тех, что использовали в ходе испытаний.

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