Отягчающее наказание для мошенников обстоятельство предложили включить в УК

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов выступил с предложением включить в Уголовный кодекс новое обстоятельство, которое отягчает наказание для мошенников. Соответствующее письмо отправлено в понедельник, 18 января, на имя главы МВД России Владимира Колокольцева, сообщает RT.

Как пояснил Курдесов, на данный момент в УК РФ содержится норма, согласно которой, обстоятельством, отягчающим наказание считается «совершение преступления с использованием доверия, оказанного виновному в силу его служебного положения или договора».

В связи с участившимися случаями телефонного и интернет-мошенничества, особенно в отношении лиц пенсионного возраста, он просит добавить в УК формулировку «...при создании виновным ложного представления о своём служебном или должностном положении».

По мнению общественника, это «станет условием отягчения наказания для мошенников, массово совершающих преступления под видом сотрудников банков, медицинских работников и так далее».

Курдесов также добавил, что по данным Генпрокуратуры за первые шесть месяцев прошлого года рост телефонных и интернет-мошенничеств составил 76%, а Центробанк за этот же период инициировал блокировку 9,7 тыс. телефонных номеров.

24 декабря было опубликовано исследование аналитиков BrandMonitor, основанное на данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) согласно которому, в 2020 году телефонные и онлайн-мошенники заработали на россиянах около 150 млрд рублей, из которых 66 млрд рублей приходится на доходы псевдобанковских сотрудников.