Житель Новосибирска сам оборудует купель на Оби
Житель Новосибирска сам оборудует купель на Оби. Александр Мальцев с товарищами делает прорубь уже 17 лет, сообщает телеканал «Известия».
Активисты пилят лед, ставят палатки, все — чистый энтузиазм. Каждый год купель освящают.
Верующих приходит все больше: с 10 человек число окунающихся выросло до 2 тыс.
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