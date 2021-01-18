Умер работавший над развитием GSM в России Юрий Громаков

Заместитель директора НПК «Криптонит» Юрий Громаков скончался в возрасте 74 лет. Об этом РБК сообщили в компании.

В данный момент причина смерти ученого не сообщается.

Громаков был первым в России, кто опубликовал статьи о сетях связи стандарта GSM. Публикации вышли в 1993 году в журнале «Электросвязь».

Также он является автором монографий «Системы сотовой связи» и «Стандарты систем подвижной связи». Кроме того, благодаря его работе был дан старт развитию GSM в России. Он в составе коллектива НПО «Астра» придумал, как использовать диапазон 900 МГц для развития связи GSM и не мешать работающим в нем системам силовых структур

В 2006 году ученый был назначен на должность генерального директора в «Интеллекте Телеком». Осенью 2019 года Громаков занял должность заместителя генерального директора по специальным проектам АО «НПК «Криптонит».