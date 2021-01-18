Ребенок погиб при катании с горки на детской площадке в Подмосковье

В Московской области семилетний ребенок погиб при катании с горки на детской площадке. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона в воскресенье, 17 января.

Трагедия произошла в поселке совхоза Останкино 15 января. Семилетний мальчик скончался, зацепившись шарфом при катании с горки, установленной на детской площадке. Предположительно, ребенок гулял со своей девятилетней сестрой. Дети привязали шарф к перилам горки, чтобы подняться по нему обратно после спуска. Мальчик забыл снять с шеи второй конец шарфа и спустился с горки, пишет телеканал «360». Его сестра заметила, что он лежит без движения, попыталась сама оказать ему помощь, а потом позвала прохожего. Мужчина позвонил своей жене-медсестре, которая работает рядом в школе. Она провела реанимационные мероприятия, но спасти мальчика не удалось.

По факту случившегося Дмитровская городская прокуратура начала проверку. Ведомство даст правовую оценку действиям ответственных лиц по исполнению законодательства о несовершеннолетних, пишет сайт kp.ru. Устанавливаются причины и условия произошедшего.

В ГСУ СК России в ходе проверки установили, что ребенок катался по винтовой горке, привязав шарф двумя концами к верхней горизонтальной перекладине. Таким образом, образовалась петля, пишет РИАМО. По данным судебно-медицинского эксперта, произошло случайное удушение этой петлей. Опрошены несовершеннолетние очевидцы произошедшего — четыре ребенка, а также местные жители, которые до прибытия врачей попытались оказать ребенку первую помощь, пишет агентство городских новостей «Москва».

28 декабря сообщалось, что восьмилетняя школьница погибла при катании с ледяной горки в Нижнем Тагиле. На шее ребенка обнаружили борозду. Очевидцы утверждают, что девочка каталась с горки, а «потом упала и умерла». Предварительно, смерть могла наступить после того, как веревка от санок обвилась вокруг горла девочки.