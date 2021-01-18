Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В России с понедельника начинается массовая вакцинация от коронавируса
Общество
Эксперты не исключили подъема заболеваемости COVID-19 в конце зимы
Мир
Караван мигрантов потребовал от Байдена выполнения своих обязательств
Мир
Десятки вооруженных американцев собрались у здания парламента Мичигана
Мир
Выпущенный из Йемена снаряд ранил трех человек в Саудовской Аравии
Мир
Два солдата погибли при нападении боевиков на пост сирийской армии
Общество
У православных христиан наступил Крещенский сочельник
Спорт
«Интер» победил «Ювентус» в чемпионате Италии впервые с 2016 года
Спорт
Сборная РФ выиграла командные соревнования в лыжной акробатике на КМ

Ребенок погиб при катании с горки на детской площадке в Подмосковье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Московской области семилетний ребенок погиб при катании с горки на детской площадке. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона в воскресенье, 17 января.

Трагедия произошла в поселке совхоза Останкино 15 января. Семилетний мальчик скончался, зацепившись шарфом при катании с горки, установленной на детской площадке. Предположительно, ребенок гулял со своей девятилетней сестрой. Дети привязали шарф к перилам горки, чтобы подняться по нему обратно после спуска. Мальчик забыл снять с шеи второй конец шарфа и спустился с горки, пишет телеканал «360». Его сестра заметила, что он лежит без движения, попыталась сама оказать ему помощь, а потом позвала прохожего. Мужчина позвонил своей жене-медсестре, которая работает рядом в школе. Она провела реанимационные мероприятия, но спасти мальчика не удалось.

По факту случившегося Дмитровская городская прокуратура начала проверку. Ведомство даст правовую оценку действиям ответственных лиц по исполнению законодательства о несовершеннолетних, пишет сайт kp.ru. Устанавливаются причины и условия произошедшего.

В ГСУ СК России в ходе проверки установили, что ребенок катался по винтовой горке, привязав шарф двумя концами к верхней горизонтальной перекладине. Таким образом, образовалась петля, пишет РИАМО. По данным судебно-медицинского эксперта, произошло случайное удушение этой петлей. Опрошены несовершеннолетние очевидцы произошедшего — четыре ребенка, а также местные жители, которые до прибытия врачей попытались оказать ребенку первую помощь, пишет агентство городских новостей «Москва».

28 декабря сообщалось, что восьмилетняя школьница погибла при катании с ледяной горки в Нижнем Тагиле. На шее ребенка обнаружили борозду. Очевидцы утверждают, что девочка каталась с горки, а «потом упала и умерла». Предварительно, смерть могла наступить после того, как веревка от санок обвилась вокруг горла девочки.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021