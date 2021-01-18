Пандемия может привести к вспышкам опасного грибкового заболевания в больницах

Помимо резкого роста числа устойчивых к антибиотикам бактерий пандемия COVID-19 может вызвать массовые всплески заражения пациентов в стационарах грибком Candida auris. Этот патоген способен к быстрому внутрибольничному распространению и в большинстве случаев приводит к гибели пациентов в реанимации. Уже сейчас медики по всему миру предупреждают о вспышках опасной инфекции в коронавирусных стационарах.

Candida auris представляет реальную угрозу, так как инфекцию сложно не только лечить, но и диагностировать, сообщил «Известиям» заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ имени И.И. Мечникова Николай Климко. Более того, этот патоген полирезистентен, то есть нечувствителен сразу к нескольким классам противогрибковых препаратов, отметил ученый.

«Вспышки больничного кандидоза уже фиксировали и в Москве, и в Санкт-Петербурге», — сообщил эксперт.

Обычными микробиологическими методами идентифицировать данный вид грибков невозможно. Нужна масс-спектрометрия и другие методики, приборная база для которых есть только в крупных центрах, отметил специалист.

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Candida в убийцы: пандемия может вызвать рост смертей от грибков-мутантов