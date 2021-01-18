Президент UFC Дана Уайт встретился с Хабибом Нурмагомедовым в Абу-Даби и обсудил с ним возможность продолжения сотрудничества. Уайт очень хочет, чтобы Нурмагомедов провел свой 30-й бой. Сам же Хабиб уже не раз говорил, что возвращаться в клетку не собирается. О завершении карьеры он объявил внезапно — 24 октября 2020 года, сразу после изумительной победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

На следующий день после встречи Уайт в прямом эфире сообщил о требованиях Хабиба. Они оказались на удивление неконкретными. По словам президента UFC, Нурмагомедов заявил ему, что подумает над возвращением в бои, если его впечатлит кто-то из участников поединков UFC 257 — Конор Макгрегор vs Дастин Порье и Дэн Хукер vs Майкл Чэндлер.

Звучит пренебрежительно по отношению к UFC. Это можно расценивать, как ответный удар Хабиба. В 2016-м лига обманула его. Нурмагомедов подписал контракт на бой за пояс с Эдди Альваресом, но потом вдруг соперником Альвареса стал Макгрегор. Оказалось, боссы UFC использовали Хабиба как инструмент в переговорах с Конором. Благодаря вброшенным новостям о том, что Нурмагомедов подерется с Альваресом, им удалось уменьшить финансовые аппетиты ирландца.

Наверняка Хабибу нравится чувствовать себя главнее, чем Макгрегор. Он — король, он ставит условия и выбирает. Ситуация такая, что Конор будет драться ему на потеху. Понравится бой — подумает над реваншем, не понравится — откажет. Дана Уайт никогда не скрывал, что Макгрегор жаждет во второй раз подраться с Нурмагомедовым и победить. Да и что такое «впечатлить Хабиба»? В принципе, быстрые победы в исполнении Конора мы наблюдали неоднократно. Другое дело — его доминирующая победа в пятираундовом поединке. Вот такого еще никогда не было.

Вообще, из обозначенных Хабибом бойцов интересным вариантом для него кажется только Макгрегор. Порье он уже побеждал, а конфликта между ними нет. Хукер и Чэндлер мало того, что объективно ниже уровнем, чем Хабиб, так и медийность у них слабенькая. Конор же — самый популярный боец в мире, а их конфликт с Нурмагомедовым длится уже больше четырех лет. Говорить о том, что у него нет никаких шансов, всё же неправильно. Да, Хабиб уверенно победил Макгрегора в их первом бою, но Конор отлично оборонялся от борьбы в первом раунде. Плюс выиграл третий раунд.

Может показаться, что в третьем раунде Нурмагомедов поддался эмоциям, решил перебить Макгрегора в стойке — тем более что уронил ирландца во втором. На самом деле Хабиб часто дает себе передышку в виде боя в стойке, чтобы потом начать давить борьбой еще сильнее. Так было и в поединке с Конором. В общем и целом Макгрегор провел бой неплохо — во всяком случае, если сравнивать с другими оппонентами Нурмагомедова. Что он может противопоставить дагестанцу сейчас? Всё то же самое — нокаутирующую мощь в первых раундах, знаменитый удар левой. Правда, 6 октября 2018-го мы ее не увидели, а еще у Хабиба очень крепкий подбородок. Плюс не совсем понятно, не заржавел ли Конор. Всё покажет бой с Порье. Поединок с постаревшим Серроне не был показательным. Да и был он уже год назад.

Жорж Сен-Пьер? Дана Уайт в субботу уже сказал, что бой Хабиба с ним невозможен. Но такое мы уже слышали — и не раз, и всё равно тема их потенциального поединка обсуждается снова и снова. Так что вариант с Сен-Пьером всё же исключать не стоит. Сам Нурмагомедов неоднократно говорил, что бой с канадской легендой — его мечта. Организовать его мешает то, что Хабиб не хочет битья в полусреднем весе, а Сен-Пьер не сможет опуститься в легкий. А устраивать такие большие бои в промежуточном весе — это вообще не про UFC.

Тони Фергюсон? Это уже перевернутая страница. Он бесперпективно проиграл Джастину Гэтжи и Чарльзу Оливейре и теперь очень далек от поединка за титул. Бой между Фергюсоном и Хабибом мы не увидим никогда. Чарльз Оливейра? Хороший боец, умудрившийся превратиться из джорнимена в топа, но мало того, что он слабее Нурмагомедова во всех компонентах, так еще и постоянно хвалит Хабиба в соцсетях. Нет конфликта — нет интереса публики, если ты, конечно, не легенда ММА, как Сен-Пьер. А Оливейре еще очень далеко до легенды.

Кто бы дал огня, так это Колби Ковингтон. Да и Хабибу он мало в чем уступает. Отлично борется, невероятно вынослив, прибавляет в стойке. Но он боец полусреднего веса, и в легкий, как и Сен-Пьер, опускаться не будет — может, Колби и сделает вес, но превратится в высушенную мумию, лишенную сил. В конце концов, Ковингтону хотят сделать хайповый бой с Хорхе Масвидалем.

Так что Конор Макгрегор — самый подходящий соперник для Хабиба прямо сейчас. Пусть и побитый в 2018-м, но всё еще очень принципиальный и способный принести всем участникам процесса очень большие деньги — и себе, и Нурмагомедову, и UFC. Осталось только победить Порье и впечатлить Хабиба. Правда, под словом «впечатлить» наверняка скрывается что-то большее. Это и увеличение гонорара, и показ на UFC Fight Pass турниров Eagle FC, и подписание в UFC бойцов из школы Абдулманапа Нурмагомедова.

Что ж, ждать развязки осталось меньше недели. Турнир UFC 257 пройдет уже 24 января.

Автор — Илья Андреев, руководитель отдела единоборств «Спорт-Экспресс»

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