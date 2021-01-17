В США 55 человек скончались после прививки вакцинами Pfizer и Moderna

В США 55 человек умерли после вакцинации от COVID-19 препаратами производства Pfizer и Moderna. Об этом сообщает телеканал «Известия» 17 января.

Пациенты умирали через несколько дней после получения прививки. Сначала люди испытывали легкое недомогание и сонливость, а через несколько дней у них резко ухудшалось самочувствие.

Случаи летального исхода ранее также были зафиксированы в Германии, Норвегии, Португалии.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.