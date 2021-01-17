Британский журналист предрек распад Соединенного Королевства. Такой прогноз Кевин Эслер объяснил серьезным кризисом в стране, сообщает телеканал «Известия».

Журналист в своей книге «Как заканчивается Британия» опирается на разные факты идентичности жителей страны. Так, например, шотландцы, помимо основной национальности ощущают себя и британцами, и европейцами.

Ударил по этой картине самоидентификации граждан Brexit. В результате многие из тех, кто на референдуме 2014 года голосовал против независимости Шотландии, желая остаться в Евросоюзе, после выхода Великобритании из ЕС готовы поддержать отделение региона от Британии, подчеркивает Эслер.

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