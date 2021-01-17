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В Москве 14-летняя девочка обратилась в больницу после избиения отца

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В Москве 14-летняя девочка обратилась в больницу за помощью и сообщила, что ее избил отец. Об этом в воскресенье, 17 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, у подростка диагностировали ушибы мягких тканей ушей, грудной клетки и локтя. Девочка рассказала, что ее избил отец.

«Полиция по данному факту начала проверку», — говорится в сообщении.

В конце декабря школьник попал в больницу с травмами после избиения отцом. У 14-летнего мальчика обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ссадины лица, шеи и рук.

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