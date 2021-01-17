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В АТОР назвали сроки возможного открытия курортов Египта для россиян

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Курорты Египта могут стать доступными для россиян в марте. Предварительную дату назвали в ассоциации туроператоров России (АТОР), передает телеканал «Известия».

Специалисты Росавиации проведут проверку аэропорта Хургады. Эксперты отмечают, что процесс снятия ограничений может занять несколько месяцев.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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