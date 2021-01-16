В Одессе рабочие нашли 120-летнюю бутылку коньяка

В Одессе во время рытья траншеи у завода «Шустов» рабочие обнаружили бутылку 120-летнего коньяка. Об этом сообщил директор музея коньячного дела Шустова Сергей Дяченко в своем Facebook.

По его мнению, стоимость находки можно оценить в $12–40 тыс. Директор отметил, что бутылка находится в отличном состоянии. Завод «Шустов» выпускал такой коньяк с 1899 года по 1906.

4 декабря в США во время реставрационных работ в Рослинской исторической мельнице, здание которой было построено в начале XVIII века, был обнаружен тайник со старинными монетами.