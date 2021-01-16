Пушков прокомментировал выдвижение Нуланд на должность в Госдепе

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал возможное назначение избранным президентом США Джозефом Байденом на пост заместитель госсекретаря по политическим вопросам Викторию Нуланд.

По его словам, Нуланд является знаковой фигурой для внешней политики США. Именно она поддерживает борьбу других стран против России, а также выступает за смену режимов.

Пушков также предположил, что после получения ею должности, Вашингтон может использовать Украину в качестве военного антироссийского плацдарма.

Как пишет «Федеральное агентство новостей», сенатор добавил, что любые «поползновения Государственного департамента США в сторону политического реализма» исключены.

Кроме того, Пушков напомнил, что супруг Нуланд Роберт Каган — активный сторонник «альянса демократий» против Китая и выступает за сдерживание России.

Нуланд отработала в Госдепартаменте более 30 лет и, в частности, была главным чиновником Госдепа по России и странам бывшего СССР, постпредом при НАТО и спецпосланником по Договору об обычных вооружениях в Европе. Работала в Китае, России и Монголии.