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Пушков прокомментировал выдвижение Нуланд на должность в Госдепе

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Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал возможное назначение избранным президентом США Джозефом Байденом на пост заместитель госсекретаря по политическим вопросам Викторию Нуланд.

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По его словам, Нуланд является знаковой фигурой для внешней политики США. Именно она поддерживает борьбу других стран против России, а также выступает за смену режимов.

Пушков также предположил, что после получения ею должности, Вашингтон может использовать Украину в качестве военного антироссийского плацдарма.

Как пишет «Федеральное агентство новостей», сенатор добавил, что любые «поползновения Государственного департамента США в сторону политического реализма» исключены.

Кроме того, Пушков напомнил, что супруг Нуланд Роберт Каган — активный сторонник «альянса демократий» против Китая и выступает за сдерживание России.

Нуланд отработала в Госдепартаменте более 30 лет и, в частности, была главным чиновником Госдепа по России и странам бывшего СССР, постпредом при НАТО и спецпосланником по Договору об обычных вооружениях в Европе. Работала в Китае, России и Монголии.

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