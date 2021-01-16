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Семь человек погибли при крушении военного вертолета на Филиппинах

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Семь человек погибли в результате крушения вертолета ВВС Филиппин. Об этом 16 января сообщает газета Manila Bulletin.

Судно рухнуло в районе одной из горных деревень провинции Букиднон в 14:00 (9:00 мск). На борту вертолета находились два пилота, два члена экипажа и три пассажира, все они погибли.

Отмечается, что судно выполняло миссию по пополнению запасов для армейской бригады. По предварительным данным полиции, вертолет начал пикировать, после чего на большой скорости упал на землю.

Судно полностью разрушено, в районе крушения проводится поисковая операция. Причины происшествия устанавливаются.

В конце декабря четыре человека погибли при крушении военного вертолета в Пакистане. Отмечалось, что причиной трагедии стали технические неполадки.

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