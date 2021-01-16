Барон Бенджамин де Ротшильд умер в возрасте 57 лет

Французский банкир барон Бенджамин де Ротшильд умер в Швейцарии в возрасте 57 лет. Об этом сообщила в субботу, 16 января, газета Le Figaro.

«Ариан де Ротшильд и ее дочери с грустью сообщили о смерти мужа и отца Бенджамина де Ротшильда», — привели сообщение Agence France-Presse (AFP) в газете.

Де Ротшильд умер в семейном доме в коммуне Прени в Швейцарии во второй половине дня 15 января. Причиной смерти стал сердечный приступ, передает «Газета.ru».

Как отметили в семье барона, похороны де Ротшильда пройдут в ближайшие дни в узком семейном кругу.

Французский банкир возглавлял холдинговую компанию Эдмон де Ротшильд (Edmond de Rothschild Holding SA) с 1997 года.

Холдинг курирует франко-швейцарскую финансовую группу Эдмонд де Ротшильд Групп (Edmond de Rothschild Group). Группа компаний специализируется на частных банковских услугах и управлении активами. Штаб-квартира Эдмонд де Ротшильд Групп находится в Женеве.