Мужчину сбила электричка на железнодорожной станции в Москве

Мужчина попал под колеса электрички на станции Дегунино в Москве и выжил, сообщили ТАСС в субботу, 16 января, в пресс-службе управления полиции на транспорте по ЦФО.

«Электричка маршрутом Кубинка–Лобня сбила мужчину на станции Дегунино. Мужчина пострадал, но остался жив», — сказали в ведомстве.

Пострадавшего госпитализировали.

7 декабря два человека — 39-летняя женщина и 21-летний мужчина — погибли при наезде электричек в Ленинградской области.