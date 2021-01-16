Каршеринговая машина влетела в толпу людей в Петербурге

Водитель каршерингового авто сбил толпу людей на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге. Об этом в субботу, 16 января, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, ДТП случилось на улице Шаврова. Момент инцидента был зафиксирован видеокамерой. При просмотре кадров с места происшествия можно заметить, как каршеринговая машина на повороте таранит внедорожник.

После столкновения водитель не успевает затормозить, и каршеринг врезается в дорожный знак, а затем едет на стоявших на переходе пешеходов и сбивает троих человек.

В результате происшествия потерпевшие получили не очень серьезные травмы, однако одну пострадавшую все же пришлось доставить в больницу.