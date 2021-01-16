Haval F7 Tech Plus 2

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
Рулевое колесо с тремя широкими спицами, скошенное снизу и с оплеткой из натуральной кожи, держаться за него довольно приятно и удобно. Рулевая колонка регулируется по высоте и по вылету
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
Посередине торпедо красуется сенсорный 9.0″ экран мультимедийной системы, поддержкой Apple CarPlay / Android Auto
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
Понравилось дизайнерское решение для контроллера управления мультимедиа, пользоваться им постоянно не факт, что будет удобно, но выглядит симпатично
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
В потолочном плафоне по сути всего четыре кнопки (две для включения освещения в салоне и две для управления люком и закрывающей его шторки), ну и плюс пара кнопок Эра-ГЛОНАСС, однако поначалу кажется, что их там гораздо больше
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
В нем же с водительской стороны находится USB-разъем для подключения видеорегистратора
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
В автомобиле, доставшемся нам на тест-драйв, обнаружился весьма странный дефект (учитывая, что сборка автомобилей Haval производится под Тулой) — криво и плохо была приклеена на солнечный козырек стандартная наклейка про Airbag и детское кресло на переднем сиденье
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