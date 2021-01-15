Красноярскую «Площадь Мира» назвали влиятельным европейским музеем

Красноярский музейный центр «Площадь Мира» попал в список 50 самых влиятельных европейских музеев. К такому выводу пришли культурные исследователи Марк О'Нил, Йетта Сандаль и Марлен Мулиу в своей книге «Повторный взгляд на ведущие музеи: Четыре десятилетия инноваций в музеях Европы» (Revisiting Museums of Influence).

По мнению авторов, благодаря огромной культурной ценности своих экспозиций «Площадь Мира» способна оказывать влияние и быть примером для многих музеев по всему миру. В 2019 году учреждение попало в финал премии Европейской музейной академии (ЕМА), а также получил награду за музейные инновации в сфере науки и промышленности, передает ИА KrasnoyarskMedia.

«Площадь Мира» (разговорные наименования — «музей на Стрелке», «КИЦ») — крупнейшая в Сибири выставочная площадка современного искусства. Там есть единственное в музеях России сооружение — видеополиэкран: на огромный экран (5*5*15 м) передают изображение одновременно 60 проекторов фирмы KODAK, которыми управляет компьютерная программа.