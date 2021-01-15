Из аэропорта Хитроу эвакуировали людей из-за подозрительного предмета

Терминал 2 лондонского аэропорта Хитроу эвакуирован из-за обнаружения на территории воздушной гавани подозрительного предмета. Об этом в пятницу, 15 января, сообщает Аjansev.

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельство случившегося.

3 августа 2020 года на электронную почту одного из сотрудников аэропорта Хабаровска поступило сообщение о минировании. Пассажиров и персонал эвакуировали, информация об угрозе взрыва не подтвердилась.