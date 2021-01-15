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Межрегиональный лесопожарный центр откроют в Красноярском крае

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В Красноярском крае появится межрегиональный лесопожарный центр «Север». Он начнет работать в этом году на базе аэропорта Черемшанка. На создание центра федерация выделила 5 млрд рублей.

Центр оснастят современной авиатехникой, в том числе шестью вертолетами Ми-8МТВ и другим оборудованием для тушения лесных пожаров в труднодоступных территориях. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia. Стоит отметить, что воздушные суда и специалисты парашютно-десантной службы будут не только тушить леса Красноярского края, но и работать в других регионах Сибири и Дальнего Востока.

Как сообщалось ранее, площадь лесных пожаров в Красноярском крае в 2020 году сократилась почти в пять раз по сравнению с 2019-м. С начала пожароопасного периода в регионе специалисты ликвидировали 1386 возгораний. Это на 33% ниже показателей за аналогичный период 2019 года. Площадь лесов, на которых произошли пожары, не превысила 500 тыс. га. В Россельхозе отмечают, что добиться таких результатов удалось благодаря увеличению техники в Лесопожарном центре воздушных судов, а также оперативному реагированию специалистов.

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