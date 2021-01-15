Организация спектаклей и концертов вновь разрешена в Якутии

В Якутии разрешена деятельность домов культуры, культурно-досуговых организаций, творческих студий в части репертуарных показов спектаклей и концертных программ, но при половине загрузки зрительного зала.

Также могут возобновить деятельность клубы и секции с количеством участников не более 15 человек, без проведения дискотек и иных танцевальных и интерактивных программ с участием посетителей. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в пресс-службе минкультуры республики.

«Сотрудники будут работать и встречать посетителей только в защитных масках. Зрителей мы также призываем посещать учреждения культуры в масках, соблюдать социальную дистанцию, при малейших признаках недомогания, отказаться от посещения всех публичных мест», — отмечает первый заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Владислав Левочкин.