Pfizer сокращает поставки вакцины в Европу

Pfizer временно сокращает поставки вакцины в Европу. Уменьшение связано с модернизацией производственных мощностей компании. Норвегия недополучит 7,8 тыс. доз на третьей неделе года. В страну должны были привести 43 875 единиц препарата, передает телеканал «Известия». Проблемы с поставками норвежцы хотят решить с помощью запасов. Неясно, сколько времени нужно будет Pfizer на модернизацию. Тем временем сообщается еще об одном случае смерти после вакцинации препаратом. 82-летний житель Бельгии умер через пять дней после прививки вакциной от Pfizer/BioNTech.

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