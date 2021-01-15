На Москву надвигается еще один снегопад. Погода в столице ухудшится из-за очередного южного циклона. Максимальной интенсивности осадки достигнут днем в субботу, сообщает телеканал «Известия». Снегопад будет сопровождаться усилением ветра до 12–14 м/с. За сутки 16 января может выпасть до 8 см снега. По прогнозам синоптиков, температура воздуха будет около –19 °C.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.