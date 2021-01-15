ВС счел незаконным увольнение сотрудника за прогул для похода на матч

Верховный суд России признал правоту работника, который был уволен за посещение футбольного матча при условии, что он взял отгул в этот день за свой счет. Об этом в пятницу, 15 января, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВС РФ.

«Верховный суд изучил дело жителя Ейска, которого уволили за прогул из-за поездки на футбольный матч. Согласно решению суда, если сотрудник предупредил руководителя и тем более согласился на неоплачиваемый отпуск, то засчитывать ему прогул нельзя. В этом случае запланированная и организованная заранее поездка на футбольный матч является уважительной причиной для ухода с рабочего места до окончания трудовой смены», — сказал собеседник агентства.

При этом в инстанции указали, что факт грубого нарушения трудовой дисциплины должен быть доказан непосредственно работодателем, а суды должны придерживаться объективного и всестороннего подхода к трудовым спорам.

Кроме того, пресс-служба суда напомнила, что в России действует запрет на какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление преимуществ, не связанных с деловыми качествами работника, в том числе вследствие принадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, таким как футбольные фанклубы.

В этой связи решение об увольнении болельщика из Ейска было признано незаконным.

В августе 2020 года Верховный суд России разрешил пораньше уходить с работы в день рождения, если в компании сложилась такая традиция. Нижестоящие инстанции вставали на сторону увольнения, однако ВС отменил вынесение истице взысканий по ряду прогулов.

В сентябре 2019 года Верховный суд России поддержал бывшую сотрудницу одного из московских НИИ, которую уволили за прогул из-за непогоды. Суд признал, что она действительно не могла выйти на работу.