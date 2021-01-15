В Ижевске расселят 13 аварийных домов в 2021 году

В Ижевске в этом году планируют расселить жильцов 13 аварийных домов. Об этом глава города Олег Бекмеметьев сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, до конца года новое жилье получат 153 семьи. В общей сложности до 2025 года планируется расселить 110 ветхих домов, в которых проживают 911 семей, пишет ИА «Сусанин».

Работа в этом направлении ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

В прошлом году новое жилье получили 130 семей, проживавших в пяти аварийных домах.

23 декабря президент России Владимир Путин призвал решить окончательно вопрос расселения людей из аварийного жилья. Глава государства подчеркнул, что эту позорную страницу надо закрывать, а людей вытаскивать из трущоб.