Почти 9 млрд рублей направят на охрану лесов Воронежской области

В ближайшие десять лет на охрану и воспроизводство лесов в Воронежской области направят 8,9 млрд рублей. Проект соответствующего документа опубликовало региональное правительство.

Заявленную сумму планируют реализовать в рамках нового лесного плана. Он будет действовать до 2030 года. Основное финансирование поступит из федерального бюджета. Также планируется поступление средств из областного бюджета и иных источников. Об этом сообщает ИА «Абирег».

Прошлый лесной план был принят в 2011 году. С того момента площадь лесов в Воронежской области выросла на 60 тыс. га и составила 476,1 тыс. га. Объем искусственного лесовосстановления планируют увеличить с 1,6 тыс. до 1,8 тыс. га в год.

В документе говорится о нереализуемом потенциале рекреационной деятельности на лесной территории. Всего освоено 1,1 тыс. га лесов, однако использовать можно до 2 тыс. га лесного фонда.