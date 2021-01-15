Рождаемость сократилась в Нижегородской области в 2020 году

В 2020 году в Нижегородской области родились более 27,8 тыс. детей. По сравнению с 2019 годом показатель рождаемости упал на 4%.

По данным руководителя главного управления ЗАГС региона Ольги Красновой, из года в год мальчиков рождается больше, чем девочек. 2020 год не стал исключением. Зарегистрировано 14 376 актов о рождении мальчиков и 13 473 — девочек. Об этом пишет ИА «НьюсНН».

Чаще всего мамами становились женщины в возрасте 30–39 лет. Они родили 13 144 ребенка. Женщины старше 40 лет родили 969 детей.

За год зарегистрировано 679 двойняшек. Тройни появились в 15 семьях. В ЗАГСе отмечают увеличение числа многодетных семей. Третий ребенок появился в 4364 семьях, четвертый — в 110 семьях, пятый — в 333 семьях.

За год зарегистрировано 55 тыс. смертей. Таким образом, смертность превысила рождаемость почти в два раза.