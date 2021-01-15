В Дании возобновлено строительство трубопровода «Северный поток - 2»

В Дании возобновили строительство участка трубопровода «Северный поток – 2». Страна получила график работ в ее водах. Судно «Балтийский исследователь» вернулось в зону строительства. Второй трубоукладчик «Фортуна» вышел из порта Висмар. Мощность газопровода — 55 млрд кубометров в год. Проект свяжет побережья РФ и Германии по дну Балтики. По данным ряда СМИ, газопровод «Северный поток – 2» планируют достроить в июне 2021 года, передает телеканал «Известия». В мае завершится укладка труб в территориальных водах Дании. После этого в июне пройдет финальный этап работ у берегов Германии. В строительство Nord Stream 2 регулярно вмешивались США. Ранее из-за санкций Вашингтона проект покинул швейцарский подрядчик. Замену нашли оперативно, и работы продолжаются в штатном режиме.

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