Сотрудники МЧС Красноярского края исполнили мечту 5-летнего мальчика

Спасатели исполнили мечту 5-летнего Прохора из Канска. Мальчик хочет стать пожарным, когда вырастет. Вместе с сотрудниками МЧС ребенок прокатился на спецмашине, сообщает телеканал «Известия». Для Прохора провели экскурсию по пожарной части. Спасатели организовали праздник по просьбе мамы Прохора. Женщина написала письмо в канун Нового года. Будущему пожарному вручили подарки на память об этом дне.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.