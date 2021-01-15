Прекращено дело о гибели ребенка от наезда мотолодки под Самарой

Суд в Самарской области принял решение о закрытии дела о гибели восьмилетнего мальчика в результате наезда моторной лодки. На судебном заседании обвиняемый, водитель лодки, полностью признал вину и раскаялся.

Прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон попросила потерпевшая сторона. представитель потерпевших сказал, что водитель лодки загладил свою вину. В итоге дело закрыли, а лодку вернули хозяину, пишет НИА «Самара».

ЧП произошло в июле 2019 года в Самарской области на реке Волге. Двухместная лодка везла двух пассажиров, одним из которых был ребенок. Мальчик упал за борт и попал под гребной винт. От травм он скончался в больнице. В отношении водителя возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности.