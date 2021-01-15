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Более 50 млн рублей направили на освещение дорог в Псковской области

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Порядка 50,3 млн рублей направили на обустройство освещения на дорогах Псковской области в 2020 году. Работы проведены на 13 км региональных трасс.

По данным комитета по транспорту и дорожному хозяйству, средства выделены из областного бюджета в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Новые линии искусственного освещения были построены в Опочецком, Пушкиногорском и Псковском районах. Об этом пишет «Псковская лента новостей».

На трассе Опочка – Красногородск – граница с Латвийской республикой освещено более 2,2 км проезжей части в пределах Опочки. Там смонтировали 116 светодиодных светильников. В Пушкинских Горах обезопасили участок протяженностью 867 м.

Наибольший объем работ выполнен на дороге Корытово–Пристань, где освещен участок протяженностью 4,2 км.

Также средства пошли на устройство элементов освещения на пешеходных переходах вблизи 25 населенных пунктов. Большая часть приборов уже подключена к электросетям.

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