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Эксперты заявили о росте продаж подержанных смартфонов

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За 2020 год в России продажи мобильных телефонов на платформе «Авито» выросли на 16% — до 2,3 млн. 45% от всех проданных гаджетов приходится на iPhone. Средняя стоимость телефона, составила 6,2 тыс. рублей.

На «Авито» приходится больше половины всего российского рынка онлайн-объявлений о продаже товаров и услуг, сообщил источник на рынке. При этом продажи смартфонов в России в 2020 году, по предварительному прогнозу «Связного», выросли на 6%, до 32 млн гаджетов.

В 2020 году на российском вторичном рынке было реализовано 2,8 млн смартфонов, что на 7% больше, чем в 2019 году, оценил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Только половина этих устройств — б/у аппараты, добавил он. Аналитик отметил, что продажи подержанных гаджетов выросли из-за экономического кризиса, люди предпочитают сэкономить на покупке смартфонов и заработать на продаже старых аппаратов. По его мнению, рост оборота приведет к тому, что цены на смартфоны на вторичном рынке снизятся.

На «Авито» значительную долю предложений о продаже смартфонов занимают перекупщики. Они покупают телефоны у официальных ритейлеров во время проведения акций или распродаж или с использованием купонов, пояснил независимый эксперт в сфере электроники Аркадий Маркарьян.

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