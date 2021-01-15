Акции Xiaomi упали на 11% после санкций США

Акции Xiaomi рухнули на 11% после санкций со стороны США. Накануне американские власти внесли компанию в черный список, передает телеканал «Известия». Уже в пятницу, при открытии торгов на фондовой бирже Гонконга ценные бумаги подешевели до 29 гонконгских долларов за единицу. Вместе с Xiaomi под санкции попали 10 китайских фирм. Вашингтон считает, что компании связаны с военной отраслью КНР.

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