Венесуэла заключила соглашение с РФ о производстве «Спутника V»

Российский фонд прямых инвестиций заключил с Венесуэлой соглашение о производстве «Спутника V». Поставки запланированы на первый квартал 2021 года, сообщает телеканал «Известия». Минздрав страны зарегистрировал вакцину для экстренного пользования. Число случаев СOVID-19 в Венесуэле достигло 118 тыс.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.