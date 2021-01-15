Путин поздравил Следственный комитет России с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Следственного комитета с десятилетием госоргана. Как сообщает телеканал «Известия», глава государства особо отметил работу следователей по пресечению любых попыток реабилитации нацизма и добросовестное исполнение служебного долга.

Следственный комитет как самостоятельная структура был образован 15 января 2011 года. До этого он входил в состав прокуратуры.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.