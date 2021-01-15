Землетрясение в Индонезии

Три человека погибли и 24 пострадали в результате землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии, сообщает телеканал «Известия».

Магнитуда подземных толчков составила 6,2. Эпицентр находился недалеко от города Мамуджу. Очаг залегал на глубине 8 км.

Около 2 тыс. жителей покинули свои дома. Несколько зданий серьезно повреждены.

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