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Юбилей полета Гагарина будут праздновать в Оренбуржье весь год

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К празднованию 60-летия первого полета человека в космос и 100-летию летного училища имени Полбина готовятся в Оренбургской области. План на 2021 год включает более тысячи культурных, просветительских, патриотических, спортивных массовых мероприятий.

«В каждой территории уже сформировали местные организационные комитеты. Представители Оренбургской области вошли в состав федерального оргкомитета», — отметил губернатор региона Денис Паслер.

В Оренбурге тем временем завершили реставрационные работы в Доме-музее семьи Юрия и Валентины Гагариных, передает РИА «Оренбуржье». На втором этаже разместят музей-квартиру семьи Гагариных. На первом этаже развернут экспозицию «Космос».

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облёт планеты Земля. Полёт в околоземном космическом пространстве продлился 1 час 48 минут.

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