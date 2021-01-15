Путин поздравил Следственный комитет РФ с десятилетним юбилеем

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к сотрудникам Следственного комитета России по случаю десятилетнего юбилея госоргана.

По его словам, на сегодняшний день каждый следователь ведет ответственную, сложную работу, которая имеет огромную значимость для граждан и государства, в которой важны «настойчивость и принципиальность, кристальная честность и личная порядочность и, конечно, самое строгое соблюдение закона».

Глава государства также подчеркнул, что абсолютное большинство следователей проявляют именно такие лучшие профессиональные и человеческие качества, а также четко и добросовестно выполняют свой служебный долг.

Кроме того, Путин отметил работу следователей по пресечению любых попыток реабилитации нацизма, а также призвал СК РФ оперативно реагировать на новые угрозы, в том числе связанные с киберпреступностью.

«Накопленную следственную практику необходимо своевременно обобщать и анализировать, оперативно реагировать на тенденции и изменения криминогенной обстановки, на новые угрозы, связанные в том числе с киберпреступностью», — отметил президент.

Глава государства также поздравил работников и ветеранов ведомства с 10-летием образования Следственного комитета, поблагодарил их за службу, а также пожелал дальнейших успехов.

Следственный комитет как самостоятельная структура был образован 15 января 2011 года. До этого он входил в состав прокуратуры.