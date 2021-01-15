Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В Москве скончался Борис Грачевский
Мир
СМИ узнали о планах Nord Stream 2 завершить «Северный поток – 2» в июне
Интернет
Twitter разблокировал аккаунт вакцины «Спутник V»
Мир
Минторг США признал Россию, Китай, Иран, Кубу, КНДР и Мадуро «враждебными»
Мир
На Украине заявили о готовности к компромиссам по Крыму
Экономика
ФАС проверит случаи отказа в поставках масла и сахара по фиксированным ценам
Общество
Эксперт назвал обязательным ношение маски после прививки от коронавируса
Мир
Помпео анонсировал визовые ограничения против представителей компаний КНР
Общество
Памятник Аленке в Нововоронеже выставили на торги за 1 млн рублей

Путин поздравил Следственный комитет РФ с десятилетним юбилеем

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к сотрудникам Следственного комитета России по случаю десятилетнего юбилея госоргана.

По его словам, на сегодняшний день каждый следователь ведет ответственную, сложную работу, которая имеет огромную значимость для граждан и государства, в которой важны «настойчивость и принципиальность, кристальная честность и личная порядочность и, конечно, самое строгое соблюдение закона».

Глава государства также подчеркнул, что абсолютное большинство следователей проявляют именно такие лучшие профессиональные и человеческие качества, а также четко и добросовестно выполняют свой служебный долг.

Кроме того, Путин отметил работу следователей по пресечению любых попыток реабилитации нацизма, а также призвал СК РФ оперативно реагировать на новые угрозы, в том числе связанные с киберпреступностью.

«Накопленную следственную практику необходимо своевременно обобщать и анализировать, оперативно реагировать на тенденции и изменения криминогенной обстановки, на новые угрозы, связанные в том числе с киберпреступностью», — отметил президент.

Глава государства также поздравил работников и ветеранов ведомства с 10-летием образования Следственного комитета, поблагодарил их за службу, а также пожелал дальнейших успехов.

Следственный комитет как самостоятельная структура был образован 15 января 2011 года. До этого он входил в состав прокуратуры.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021