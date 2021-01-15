Росздравнадзор зарегистрировал единую тест-систему на COVID-19 и грипп

Росздравнадзор зарегистрировал и допустил к обращению первую в России тест-систему, которая способна диагностировать у пациента COVID-19 и грипп по одному биоматериалу, сообщили «Известиям» в ведомстве.

Регистрационное удостоверение получила компания «НекстБио». Ее разработка позволяет диагностировать коронавирус нового типа, гриппа А, гриппа В и субтипа Н1pdm09 (пандемического свиного гриппа 2009 года).

Как рассказали «Известиям» в компании, работа над этим тестом велась с апреля, то есть практически с самого начала эпидемии COVID-19.

Использовать такие тест-системы будут в лабораториях. У человека берут мазок, как в случае с обычными тестами на COVID, затем выделяют РНК-вирусы, для того чтобы провести ПЦР. Используя одну пробирку, примерно за два часа можно узнать, какой из вирусов есть у пациента.

В ближайшие недели первые тест-системы получат лаборатории в Москве.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Одним мазком: диагностировать грипп и COVID будут одновременно