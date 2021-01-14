Хлебопекарные предприятия Омской области получат компенсации

Омская область получит из федерального бюджета 97,3 млн рублей на компенсацию части понесенных затрат и расходов производителям муки и предприятиям хлебопекарной промышленности.

«Деньги выделены на компенсацию производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы. Еще 25,7 млн рублей пойдут на компенсацию предприятиям хлебопекарной промышленности части понесенных расходов по производству и реализации хлеба и хлебобулочных изделий», — уточнил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

В общей сложности региону выделили более 35,6 млрд рублей, передает ИА «ОМСКРЕГИОН». Из этой суммы на аграрную сферу направят 1,4 млрд рублей.